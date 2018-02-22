Танки "Армата" соберут в дивизию будущего
Предварительные тесты танка Т-14 "Армата" закончатся до конца года. Сразу же после этого начнутся государственные испытания. А уже затем машину передадут войскам. Об этом в четверг заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. Как известно, в состав холдинга под его руководством входит "Уралвагонзавод", на котором производятся танки нового поколения.
По словам Чемезова, к 2020 г. Минобороны получит не менее ста Т-14. Как пишет газета "Известия", первой партией вооружат вторую гвардейскую мотострелковую Таманскую дивизию.
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В ее состав включат не только новый танк, но и БМП Т-15 на платформе "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг". Пока все эти машины проходят испытания и демонстрируются лишь на парадах. Но в будущем именно они составят основу парка ВС РФ.
БТР "Бумеранг". Фото: wikipedia.org
Окончательное решение пока направить "Армату" только в одну дивизию, по всей видимости, созрело недавно. Ранее СМИ сообщали, что машину ждут не только в Подмосковье, но и в Воронеже и Ростовской области. Однако в Минобороны решили сначала спокойно испытать "дивизию будущего" под Москвой и только затем оправить в другие подразделения.
По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, полигоны и материально-техническая база Таманской дивизии, принимавшей участие в военных кампаниях на Северном Кавказе, позволят хорошо изучить машину на новой платформе.
Специально для "Арматы" и других новых боевых машин проведут серию опытных и исследовательских учений. А затем уже будут приниматься решения о доработке техники или использовании новых тактических приемов. По сравнению с Т-72Б3 и даже модернизированным Т-90 "Армата" более сложный танк и требует другого подхода.
Машина буквально напичкана электроникой и обладает современным радиолокационным комплексом. Кроме того, на ней стоят сложные системы активной и динамической защитой "Афганит" и "Малахит". Правда, пока их эффективность не продемонстрирована, а эксперты спорят, сможет ли она противостоять американским "Джавелинам".
Танк до сих пор окутан тайной. В интернете можно посмотреть видео с демонстрационных тестов, где Т-14 бодро катится по заснеженной дороге и метко стреляет по учебной мишени. Но как "Армата" поведет себя в реальном бою, доподлинно неизвестно.
Некоторым военным не нравится большая высота машины по сравнению с тем же Т-90. Из-за этого танк будет проще поразить из ПТРК или другого вооружения. С другой стороны, высота танка возросла из-за того, что весь экипаж находится в защищенной бронекапсуле, а башня необитаемая.
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