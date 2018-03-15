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Запад догонит "Армату" через пять лет

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Машина опережает существующие аналоги

Для того чтобы создать танк, аналогичный российской "Армате", западным странам понадобится от трех до пяти лет. А за это время Россия успеет усовершенствовать и испытать новую машину. С таким заявлением на страницах немецкого издания Focus Online выступил капитан Штефан Бюлер из Швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск.

Военный уверен, что лучше построить танк на 80%, а затем оптимизировать его на основе реальных испытаний, что и делает Россия. А не создавать "бумажный 100%-й тигр". Как известно, сейчас основной боевой танк Германии – "Леопард-2", выпускающийся с 1979 г., поэтому вопрос производства новой машины для того же бундесвера очень актуален.

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Эксперт не считает "Армату" революционным танком, так как в нем использованы уже наработанные технологии. Однако благодаря некоторым особенностям конструкции он превосходит зарубежные аналоги по определенным показателям. В частности, Бюлер считает преимуществом использование беспилотной башни. Машина стала более маневренной, а экипаж лучше защищен броней.

Государственные испытания "Арматы" начнутся в этом году и продолжатся до 2019-го. А уже после этого Минобороны будет принимать решение о серийных поставках танка. Ранее военные уже заявляли, что собираются закупить порядка ста машин. Два батальона планируется вооружить танками Т-14 "Армата" и один – тяжелыми БМП Т-15.

Фоторепортаж
Танки "Армата" соберут в дивизию будущего
БТР &amp;#34;Бумеранг&amp;#34;. Фото: wikipedia.org Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр ИЛЬИН
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