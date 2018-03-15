Запад догонит "Армату" через пять лет
Для того чтобы создать танк, аналогичный российской "Армате", западным странам понадобится от трех до пяти лет. А за это время Россия успеет усовершенствовать и испытать новую машину. С таким заявлением на страницах немецкого издания Focus Online выступил капитан Штефан Бюлер из Швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск.
Военный уверен, что лучше построить танк на 80%, а затем оптимизировать его на основе реальных испытаний, что и делает Россия. А не создавать "бумажный 100%-й тигр". Как известно, сейчас основной боевой танк Германии – "Леопард-2", выпускающийся с 1979 г., поэтому вопрос производства новой машины для того же бундесвера очень актуален.
По теме
Эксперт не считает "Армату" революционным танком, так как в нем использованы уже наработанные технологии. Однако благодаря некоторым особенностям конструкции он превосходит зарубежные аналоги по определенным показателям. В частности, Бюлер считает преимуществом использование беспилотной башни. Машина стала более маневренной, а экипаж лучше защищен броней.
Государственные испытания "Арматы" начнутся в этом году и продолжатся до 2019-го. А уже после этого Минобороны будет принимать решение о серийных поставках танка. Ранее военные уже заявляли, что собираются закупить порядка ста машин. Два батальона планируется вооружить танками Т-14 "Армата" и один – тяжелыми БМП Т-15.
У Табакова нашелся еще один сын
Родственник Янковского сделал заявление на похоронах мэтра отечественного кинематографа
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США разбился вертолет с пришельцем
- Мечтам о встрече с пришельцами пришел конец
- В Петербурге нашли НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина