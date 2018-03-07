США испытали в Черном море электронное оружие

Американцы опробовали электронику вблизи российских кораблей

Турецкие СМИ опубликовали данные, которые могут пролить свет на истинную причину нахождения американского эсминца USS Carney недалеко от берегов России во второй половине февраля.

Турецкий пользователь Yörük Işık, пишущий для портала Bosphorus Oserver, опубликовал на своей странице в Twitter фотографии. На них эсминец демонстрирует свою новейшую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во время прохождения через пролив Босфор. Журналист уверяет, что это система AN/SLQ-32(V)6, предназначенная для защиты от современных противокорабельных ракет.

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Фото:twitter.com

Первоначальная версия появилась на флоте еще в конце 1970-х годов. Затем комплекс РЭБ периодически проходил модернизацию. Шестая версия – последняя, на системе обновили радар и приемник сигнала.

Дело в том, что в ВМС США прекрасно осведомлены о российской противокорабельной крылатой ракете П-800 "Оникс", состоящей на вооружении кораблей Черноморского флота. Главная задача AN/SLQ-32(V)6 – запутать систему наведения П-800 и отправить ее в "молоко". А заодно и ракеты П-1000 "Вулкан", которые есть на вооружении крейсера "Москва".

По мнению экспертов, американцы нарочно проводят испытания системы в Черном море, где дислоцируется множество кораблей ВМФ РФ, оснащенных российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Таким образом, учения проходят максимально приближенными к реальным боевым действиям.

Эсминец USS Carney провел в Черном море почти две недели вместе с USS Ross, бомбившим Сирию "Томагавками". Впервые после 2014 г. в этом районе одновременно находились сразу два боевых корабля ВМС США. Таким образом Пентагон реагирует на усиление российской военной группировки в Крыму.