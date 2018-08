Китайцы засветили свой "Кинжал"

Испытания китайской версии гиперзвукового комплекса "Кинжал", разработанного в России, похоже, не блеф. Бомбардировщик Xian H-6K, являющийся копией советского Ту-16, провел пробный пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты. Фотографии самолета и ракеты в своем Twitter опубликовал директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

Following some rumours from today, the H-6N has successfully test fired one "NB" hypersonic missile. Hope for more info later. However that image posted with that note shows a bomber that is - at least serial no.-wise - just an ordinary H-6K assigned to the 10. Bomber Division pic.twitter.com/609eTvg4GI