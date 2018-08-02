Китайцы засветили свой "Кинжал"

Ракета уже угрожает США

Испытания китайской версии гиперзвукового комплекса "Кинжал", разработанного в России, похоже, не блеф. Бомбардировщик Xian H-6K, являющийся копией советского Ту-16, провел пробный пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты. Фотографии самолета и ракеты в своем Twitter опубликовал директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

На снимках видно, что под фюзеляжем самолета находится большая ракета, но качество изображения не позволяет точно определить ее тип. По одной из версий, это двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности DF-21D или CH-AS-X-13.

По другой, аэробаллистическая модификация крылатой ракеты CJ-10K, сделанной на базе закупленной на Украине советской Х-55. Но эта крылатая ракета летит на дозвуковой скорости, и китайским "Кинжалом" ее явно не назовешь.

Американцы опасаются, что Китай готовит именно аэробаллистическую ракету CH-AS-X-13, которая может быть готова к принятию на вооружение в 2025 году. По понятным причинам китайцы выбрали в качестве носителя бомбардировщик. DF-21D тяжелее российского "Кинжала", и установить ее на истребитель будет практически невозможно.

Ранее западные эксперты выразили сомнение в эффективности использования "Кинжала" на бомбардировщике, так как до гиперзвуковой скорости ракету сможет разогнать только перехватчик МиГ-31, сам достигающий скорости порядка 3 тыс. км/час.