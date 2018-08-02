Китайцы засветили свой "Кинжал"

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Испытания китайской версии гиперзвукового комплекса "Кинжал", разработанного в России, похоже, не блеф. Бомбардировщик Xian H-6K, являющийся копией советского Ту-16, провел пробный пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты. Фотографии самолета и ракеты в своем Twitter опубликовал директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.
Following some rumours from today, the H-6N has successfully test fired one "NB" hypersonic missile. Hope for more info later. However that image posted with that note shows a bomber that is - at least serial no.-wise - just an ordinary H-6K assigned to the 10. Bomber Division pic.twitter.com/609eTvg4GI31 июля 2018 г.
На снимках видно, что под фюзеляжем самолета находится большая ракета, но качество изображения не позволяет точно определить ее тип. По одной из версий, это двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности DF-21D или CH-AS-X-13.
По другой, аэробаллистическая модификация крылатой ракеты CJ-10K, сделанной на базе закупленной на Украине советской Х-55. Но эта крылатая ракета летит на дозвуковой скорости, и китайским "Кинжалом" ее явно не назовешь.
Американцы опасаются, что Китай готовит именно аэробаллистическую ракету CH-AS-X-13, которая может быть готова к принятию на вооружение в 2025 году. По понятным причинам китайцы выбрали в качестве носителя бомбардировщик. DF-21D тяжелее российского "Кинжала", и установить ее на истребитель будет практически невозможно.
Ранее западные эксперты выразили сомнение в эффективности использования "Кинжала" на бомбардировщике, так как до гиперзвуковой скорости ракету сможет разогнать только перехватчик МиГ-31, сам достигающий скорости порядка 3 тыс. км/час.
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