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Китайцы сделали свой "Кинжал"

Кадр youtube.com
Аналог из Поднебесной долетит до США

Китайские военные провели испытания аэробаллистической ракеты, которая является аналогом российского "Кинжала". Как обеспокоенно пишет The Diplomat, ссылаясь на источник в американском правительстве, радиус действия комплекса примерно 6 тыс. километров. То есть теоретически ракета CH-AS-X-13 может достичь территории США. Как и "Кинжал", она запускается с самолета, но только не перехватчика, а бомбардировщика.

По данным американского издания, впервые китайцы протестировали свой "Кинжал" в декабре 2016 года. А в начале этого года запустили ее с советского бомбардировщика Ту-16. В этом эксперты отмечают слабое место комплекса, так как российский перехватчик МиГ-31 поднимается намного выше и летит быстрее, чем Ту-16. Тяжелый бомбардировщик американцы легко собьют. С другой стороны, испытания продолжаются, и скорее всего, ракету подвесят на другой самолет. Ожидается, что комплекс будет готов к 2025 году.

Александр ИЛЬИН
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