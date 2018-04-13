Китайцы сделали свой "Кинжал"
Китайские военные провели испытания аэробаллистической ракеты, которая является аналогом российского "Кинжала". Как обеспокоенно пишет The Diplomat, ссылаясь на источник в американском правительстве, радиус действия комплекса примерно 6 тыс. километров. То есть теоретически ракета CH-AS-X-13 может достичь территории США. Как и "Кинжал", она запускается с самолета, но только не перехватчика, а бомбардировщика.
По данным американского издания, впервые китайцы протестировали свой "Кинжал" в декабре 2016 года. А в начале этого года запустили ее с советского бомбардировщика Ту-16. В этом эксперты отмечают слабое место комплекса, так как российский перехватчик МиГ-31 поднимается намного выше и летит быстрее, чем Ту-16. Тяжелый бомбардировщик американцы легко собьют. С другой стороны, испытания продолжаются, и скорее всего, ракету подвесят на другой самолет. Ожидается, что комплекс будет готов к 2025 году.
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