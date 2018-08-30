Появление планеты повлияло на радиационный фон

Для землян дрейф Нибиру стал не только источником опасности, но и оказался отправной точной для не самых благоприятных изменений в жизни. Ученые обнаружили, что за время наблюдений – с 1999 по 2013 г. – некоторые научные дисциплины, казавшиеся ранее незыблемыми, перестали работать по привычным законам.

Помимо этого, они отметили, что повысилась целебность лекарственных трав и изменилась твердость драгоценных камней, а также усилилась природная радиация.

Но самые удивительные перемены произошли в структуре атома водорода. За годы исследований его радиус стал меньше на 4% – с 0,87х10-15 м до 0,84х10-15 м. Ученые отметили, что это слишком большая погрешность, чтобы она не оказала влияния на земную жизнь, пишет РИА VistaNews.

"Мы стали жить в измененном мире", – считают они.

Не обошлось без перемен и на других планетах Солнечной системы. Прохождение Нибиру спровоцировало мощный выброс гейзеров на Юпитере, а на Уране и Сатурне произошли ураганы. Да и Солнце отреагировало изменением наклона оси на шесть градусов. Сдвинулись и полюса других планет.

Ученые также отметили, что радиационный и электромагнитный фоны повысились во всей системе.