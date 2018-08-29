Нибиру засветилась над Россией

В небе над Уралом появилось нечто

Земляне, обеспокоенные пророчествами уфологов о скором пришествии планеты Х, все пристальнее всматриваются в небо, надеясь разглядеть там знаки грядущего конца света. И вот наконец о явлении Нибиру на небосводе отрапортовал бдительный россиянин.

"Уже не в первое утро наблюдаю два непонятных явления. С права от солнышка светится еще какая то сфера, немного меньше размером чем солнышко... Это либо мифическая планета Нибиру, солнечный блик, или что то кружится вокруг солнца", – написал во "ВКонтакте" пользователь Максим Зубрилин (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Россиянин живет в городе Заречный в Свердловской области. Он также отметил, что таинственный объект пару недель назад довольно сильно грел, а теперь только светит. Предполагаемая Нибиру отличается от Солнца тем, что не слепит глаза, когда на нее смотрят.

Опасения по поводу пришествия планеты Х обострились в последний месяц лета этого года. Уфологи объявили, что конец света состоится 16 августа, однако, когда роковая дата благополучно была пережита, объяснили, что пришельцы спасли Землю от столкновения с Нибиру. Но ряд исследователей считает, что уже через полгода планета Х вернется и помчится по своей орбите прямо к Земле, грозя гибелью человеческой цивилизации. Астрономы отрицают, что Нибиру вообще существует, но конспирологи уверены, что NASA просто скрывает эту важную информацию от землян.