Апокалипсис отменяется: от Нибиру Землю спасли пришельцы

Эксперты рассказали о неизвестных покровителях планеты

К счастью, несмотря на мрачные пророчества, 16 августа земляне благополучно пережили – конца света не случилось. Однако уфологи предупреждают, что Земля может оказаться в радиоактивном хвосте планеты Нибиру.

Эксперт Григорий Боженов считает, что населяющие глубокий космос пришельцы заняты спасением человечества, сообщает Vista News. Недаром многие ученые допускают, что жизнь на единственную обитаемую планету Солнечной системы была принесена инопланетными гостями.

Уфологи полагают, что с древнейших времен Землю взяли под покровительство обитатели иных миров – носители сверхразвитой цивилизации. Именно по этой причине природные катаклизмы, которые по всем признакам должны были уничтожить жизнь на нашей планете, чудесным образом не приносили гибель человечеству.

Такое объяснение подходит и для странного поведения таинственной планеты Х (так называют Нибиру эксперты). Ряд представителей научного сообщества считает, что в Солнечной системе находится гигантский космический объект с колоссальным гравитационным полем. Приближение планеты-убийцы вызвало на Земле множество природных катастроф и изменение климата. Однако ничего плохого с землянами не случится: космические наблюдатели уже спасли нашу планету от столкновения с Нибиру и, похоже, горят желанием предотвратить пагубные последствия, связанные с ее прохождением мимо нас.

Ранее СМИ сообщили, что конец света намечен на 16 августа.