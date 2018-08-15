Конец света на пороге: Нибиру рухнет на Землю

Планета Х не оставит человечеству ни единого шанса

Пока эзотерики всего мира ожесточенно спорят, столкнется ли Земля с Планетой Х или беда пройдет стороной, некоторые уфологи предупреждают, что мир может прекратить свое существование уже завтра, 16 августа.

К счастью, не все эксперты согласны с этим мнением. Так, большой специалист по планете Нибиру американский писатель Захария Ситчин считает, что она уже не представляет угрозы для Земли. Однако откровения уфолога не останавливают тех, кто упорно продолжает верить в скорый конец света.

В Сети с завидным постоянством всплывают пророчества, грозящие гибелью человечеству. В одном из них прямо сказано, что "великие умы уже сидят в бункере и готовятся встретить Нибиру, которая полностью уничтожит нашу жизнь", сообщает Vista News. По мнению встревоженных обывателей, наша планета из-за столкновения изменит свою орбиту и, буквально слетев с катушек, помчится прямо к Солнцу. Увы, человечество в таком случае просто-напросто сгорит, не долетев до светила.

Правда, в таком случае, бункер совершенно точно не поможет – если Земля свалится на поверхность Солнца, погибнут и обыкновенные люди и забившиеся в бункер лучшие умы. Остается только надеяться, что человечество переживет завтрашний день, а конец света будет в очередной раз отложен.