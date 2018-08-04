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Жизнь на Земле исчезнет через 2 года

Фото: GLOBAL LOOK press/ ESA/Hubble
Миру угрожает мистический объект из космоса

Эксперты из Уссурийской обсерватории утверждают, что к Земле несется планета Нибиру, которая уничтожит все живое уже к 2021 году.

Отмечается, что в результате Нибиру выжжет атмосферу и превратит нашу планету в подобие Марса. При этом на уничтожение понадобится всего 5 дней, что не оставит человечеству шансов выжить, сообщает VistaNews.

Все люди впадут в панику и начнутся грабежи и массовые убийства. Ученые подчеркивают, что Нибиру уже была в Солнечной системе еще до зарождения Земли.

Ранее эксперты посоветовали космонавтам срочно эвакуироваться с МКС, так как они первые погибнут от надвигающейся катастрофы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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