Жизнь на Земле исчезнет через 2 года

Миру угрожает мистический объект из космоса

Эксперты из Уссурийской обсерватории утверждают, что к Земле несется планета Нибиру, которая уничтожит все живое уже к 2021 году.

Отмечается, что в результате Нибиру выжжет атмосферу и превратит нашу планету в подобие Марса. При этом на уничтожение понадобится всего 5 дней, что не оставит человечеству шансов выжить, сообщает VistaNews.

Все люди впадут в панику и начнутся грабежи и массовые убийства. Ученые подчеркивают, что Нибиру уже была в Солнечной системе еще до зарождения Земли.

Ранее эксперты посоветовали космонавтам срочно эвакуироваться с МКС, так как они первые погибнут от надвигающейся катастрофы.