Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Определено место спасения человечества от конца света

Фото: pixabay.com
Большего всего при апокалипсисе повезет жителям маленькой страны на севере

Ученые утверждают, что к Земле несется планета-убийца Нибиру. Она может уничтожить нашу атмосферу и даже сдвинуть планету с орбиты за пределы Солнечной системы. Однако эксперты нашли место, где при апокалипсисе спасутся люди.

По их мнению, больше всего повезло жителям Исландии. Они выживут за счет геотермальных источников, так как из-за столкновения с Нибиру на Земле резко упадет температура. Однако этот фактор спасения будет временный и в результате глобальных изменений климата умрет все человечество, передает "Вечерняя Москва".

При этом исследователи отметили, что политики всех стран уже знают о неизбежной катастрофе, которая по расчетам уфологов состоится 16 августа 2018 года, но об этом не сообщают, чтобы избежать паники.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Сидите дома: МИД РФ пугает туристов

За рубежом царят Эбола, лесные пожары и массовые беспорядки

Доллар пострадает за антироссийские санкции

С радикальным предложением выступили в Совфеде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей