Определено место спасения человечества от конца света
Ученые утверждают, что к Земле несется планета-убийца Нибиру. Она может уничтожить нашу атмосферу и даже сдвинуть планету с орбиты за пределы Солнечной системы. Однако эксперты нашли место, где при апокалипсисе спасутся люди.
По их мнению, больше всего повезло жителям Исландии. Они выживут за счет геотермальных источников, так как из-за столкновения с Нибиру на Земле резко упадет температура. Однако этот фактор спасения будет временный и в результате глобальных изменений климата умрет все человечество, передает "Вечерняя Москва".
При этом исследователи отметили, что политики всех стран уже знают о неизбежной катастрофе, которая по расчетам уфологов состоится 16 августа 2018 года, но об этом не сообщают, чтобы избежать паники.
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