Раскрыт сценарий конца света

Эксперт рассказал, как планета избавится от "паразитов"

Планета недовольна деятельностью населяющих ее людей. Именно поэтому все чаще происходят всевозможные стихийные бедствия, считает эксперт в области исследования Земли и космоса Моник Матье.

Она предупреждает, что, если человек не прекратит свою пагубную практику использования природных ресурсов в объемах, не позволяющих им возобновиться, Земля восстанет против его действий.

По мнению ученого, на помощь планете придут "огонь и вода", которые очистят ее поверхность от "паразитов", пишет Vista News. Только после истребления человека Земля сможет начать восстановление ресурсов.

По утверждению Матье, прежде чем перейти к решительным действиям по собственному возрождению, природа предупредит людей сильными землетрясениями. И, если человечество не изменит свое отношение к Земле, его будет ждать гибель. При этом какие-то страны будут очищены огнем, а другие – смыты водой.

Эксперт считает, что пожары в Калифорнии стали ярким подтверждением ее мнения.