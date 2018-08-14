Раскрыт сценарий конца света

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Планета недовольна деятельностью населяющих ее людей. Именно поэтому все чаще происходят всевозможные стихийные бедствия, считает эксперт в области исследования Земли и космоса Моник Матье.
Она предупреждает, что, если человек не прекратит свою пагубную практику использования природных ресурсов в объемах, не позволяющих им возобновиться, Земля восстанет против его действий.
По мнению ученого, на помощь планете придут "огонь и вода", которые очистят ее поверхность от "паразитов", пишет Vista News. Только после истребления человека Земля сможет начать восстановление ресурсов.
По утверждению Матье, прежде чем перейти к решительным действиям по собственному возрождению, природа предупредит людей сильными землетрясениями. И, если человечество не изменит свое отношение к Земле, его будет ждать гибель. При этом какие-то страны будут очищены огнем, а другие – смыты водой.
Эксперт считает, что пожары в Калифорнии стали ярким подтверждением ее мнения.
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