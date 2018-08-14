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Раскрыт сценарий конца света

Кадр из фильма "2012"
Эксперт рассказал, как планета избавится от "паразитов"

Планета недовольна деятельностью населяющих ее людей. Именно поэтому все чаще происходят всевозможные стихийные бедствия, считает эксперт в области исследования Земли и космоса Моник Матье.

Она предупреждает, что, если человек не прекратит свою пагубную практику использования природных ресурсов в объемах, не позволяющих им возобновиться, Земля восстанет против его действий.

По мнению ученого, на помощь планете придут "огонь и вода", которые очистят ее поверхность от "паразитов", пишет Vista News. Только после истребления человека Земля сможет начать восстановление ресурсов.

По утверждению Матье, прежде чем перейти к решительным действиям по собственному возрождению, природа предупредит людей сильными землетрясениями. И, если человечество не изменит свое отношение к Земле, его будет ждать гибель. При этом какие-то страны будут очищены огнем, а другие – смыты водой.

Эксперт считает, что пожары в Калифорнии стали ярким подтверждением ее мнения.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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