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Названы причины начала Третьей мировой

Фото: pixabay.com
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К конфликту может привести сбой в системах

Эксперты бьют тревогу: война между ядерными державами может начаться совершенно случайно.

Аналитики из Вашингтона пришли к выводу, что использование одних и тех же систем наблюдения как для оружия массового поражения, так и для обычных вооружений чревато опасностью развязывания мирового конфликта. Система может запутаться и ответить ядерным ударом на атаку с использованием неядерного оружия, предупреждает издание National Interest.

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Помимо того, что существует техническая опасность случайного ядерного удара, страны, обладающие таким оружием, зачастую маскируют размещение своих ракет массового поражения. Так, российские подводные лодки с ракетами с ядерными боеголовками размещаются в тех же местах, где дислоцированы субмарины с обычным вооружением, отмечает издание.

Отсутствие достаточного количества специализированных военных спутников наблюдения также может внести свою лепту в случайное начало войны между сверхдержавами. Для того, чтобы не ввергнуть человечество в пучину ядерной катастрофы страны должны разделить ядерное и неядерное вооружение, а еще лучше – разработать такие спутники, которые будут реагировать только на ядерные боеголовки. Однако, поскольку этот проект потребует серьезных финансовых затрат, державы вряд ли на него согласятся, считают эксперты.

Валентина МАЙОРОВА
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