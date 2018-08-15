Названы причины начала Третьей мировой

К конфликту может привести сбой в системах

Эксперты бьют тревогу: война между ядерными державами может начаться совершенно случайно.

Аналитики из Вашингтона пришли к выводу, что использование одних и тех же систем наблюдения как для оружия массового поражения, так и для обычных вооружений чревато опасностью развязывания мирового конфликта. Система может запутаться и ответить ядерным ударом на атаку с использованием неядерного оружия, предупреждает издание National Interest.

Помимо того, что существует техническая опасность случайного ядерного удара, страны, обладающие таким оружием, зачастую маскируют размещение своих ракет массового поражения. Так, российские подводные лодки с ракетами с ядерными боеголовками размещаются в тех же местах, где дислоцированы субмарины с обычным вооружением, отмечает издание.

Отсутствие достаточного количества специализированных военных спутников наблюдения также может внести свою лепту в случайное начало войны между сверхдержавами. Для того, чтобы не ввергнуть человечество в пучину ядерной катастрофы страны должны разделить ядерное и неядерное вооружение, а еще лучше – разработать такие спутники, которые будут реагировать только на ядерные боеголовки. Однако, поскольку этот проект потребует серьезных финансовых затрат, державы вряд ли на него согласятся, считают эксперты.