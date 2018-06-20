Назван победитель Третьей мировой

Военные эксперты пришли к парадоксальному выводу

В предполагаемой мировой войне, которая разразится в эпоху четвертой промышленной революции, победить может не самое успешное в прошлом в военном отношении государство.

К такому выводу пришли авторы портала War On The Rocks генерал-лейтенант в отставке Дэвид Барно (David W. Barno) и доктор Нора Бензаэль (Dr. Nora Bensahel) из Американского университета.

Они считают, что грядущая война будет иметь очень мало общего с войнами прошлых эпох, поскольку в последнее время возникли такие технологические новинки, которых раньше попросту не было.

Космическое оружие и кибертехнологии, искусственный интеллект, биг дата, роботы, новое поколение высокотехнологичного оружия – именно это поможет победить в Третьей мировой, а вовсе не богатый опыт былых сражений. Эксперты не без ехидства советуют военным стратегам читать побольше фантастических романов вместо того, чтобы проводить время за изучением стратегии и тактики полководцев прошлого.

Кроме того, решающую роль в ходе войны будущего может сыграть и вовсе неизвестный х-фактор, воздействие которого невозможно предсказать.

Таким образом, победить в Третьей мировой, вполне вероятно, смогут те страны, которые не имеют большого милитаристского опыта, однако владеют современным оружием и новыми технологиями.