Россия готовится к ядерной войне с НАТО

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Вашингтон утверждает, что под Калининградом идет модернизация бункера для хранения ядерных боеголовок. В США сделали вывод – Москва уделяет повышенное внимание к атомному вооружению в свете возможного противостояния с НАТО. Об этом пишет в понедельник, 18 июня, британская газета The Guardian со ссылкой на доклад Федерации американских ученых, опубликованный сегодня.
Организация разместила спутниковые снимки российского объекта, расположенного в поселке Алексеевка Зеленоградского округа, из которых следует, что хранилище в анклаве Балтийского побережья между Польшей и Литвой за последние месяцы углубилось и было накрыто новой бетонной крышей.
"У него есть все характерные признаки типичных российских хранилищ ядерного оружия", – считает руководитель проекта Ханс Кристенсен.
По его словам, конструкция сооружения имеет прочное многослойное ограждение по внешнему периметру, а вокруг самих бункеров также существует тройной забор.
Как отмечается в докладе американцев, работы на объекте начались еще в 2016 году, а к лету нынешнего у хранилища появилась новая бетонная крыша.
"Это первый случай, когда один из ядерных бункеров был раскопан и, по-видимому, отремонтирован", – сказал Кристенсен.
Между тем он подчеркнул, что спутниковые фотографии не доказывают наличие в Калининградской области ядерного оружия, однако показывают, что объект является "активной площадкой". Американцы не знают, перевезли ли российские военные сюда боеголовки или только модернизировали бункер, чтобы сделать это в кратчайшие сроки.
Кристенсен признался, что группе ученых не удалось определить, какие боеголовки должен обслуживать калининградский бункер, но он располагается гораздо ближе к военно-морской базе, чем ракетной, которая находится дальше в глубине России.
В конце января в Калининградской области сформирована инфраструктура для развертывания комплексов "Искандер-М". Они дислоцируются в Черняховске, где активно участвуют в боевых учениях, однако не выполняют реальные стрельбы, чтобы "не вводить в транс наших соседей из Литвы и Польши", цитировал "Интерфакс" в мае слова своего источника из Минобороны РФ. Подтверждения того, что в регионе размещают ядерное вооружение, пока нет.
Британское издание указывает, поскольку напряженность с Западом обострилась из-за Украины и Сирии, российский президент Владимир Путин уделяет больше внимания ядерному арсеналу страны. В качестве примера
The Guardian напомнила, как в марте этого года глава государства обнародовал ряд новых образцов ядерного оружия,
которые, по его словам, могут преодолеть любую западную оборону.
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