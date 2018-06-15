В Пентагоне испугались ядерной мощи России

В Вашингтоне "раскрыли" страшные планы Москвы в отношении США и НАТО

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что российский ядерный потенциал сравним с американским. Об этом он сказал во время сегодняшнего выступления в военно-морском колледже в Ньюпорте (штат Род-Айленд).

"Мы рассматриваем Российскую Федерацию как страну, наиболее близкую к нам в том, что касается ядерного паритета", – цитирует ТАСС главу Пентагона.

По его мнению, что Москва стремится "заново прочертить границы", "применять право вето" в вопросах политики соседних стран. Американец уверен, что цель России – "подорвать единство НАТО".

Мэттис утверждает, что РФ хочет принизить "привлекательность западной демократической модели" и, более того, "подорвать моральный авторитет Америки". Москва, считает министр, не намерена бросать Вашингтону "вооруженный вызов", а планирует "подорвать и скомпрометировать" веру американских граждан "в идеалы".

Также он зафиксировал еще одного "потенциального соперника" США. Им оказался Китай. По словам Мэттиса, Поднебесная "лелеет долгосрочные планы по пересмотру существующего мирового порядка".

Что касается недавней встречи президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном, то здесь американский министр призвал соотечественников сохранять бдительность, поскольку необходимо следить за тем, чтобы в других уголках мира никто не позарился на создание ядерного оружия.

Буквально на прошлой неделе Мэттис уверял, что "Россия с точки зрения своего будущего имеет много общего с НАТО". Правда признал, что попытки альянса "использовать это общее" с РФ наталкиваются на огромные трудности, сообщал "Интерфакс" 7 июня.

