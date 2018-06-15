В Пентагоне испугались ядерной мощи России
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что российский ядерный потенциал сравним с американским. Об этом он сказал во время сегодняшнего выступления в военно-морском колледже в Ньюпорте (штат Род-Айленд).
"Мы рассматриваем Российскую Федерацию как страну, наиболее близкую к нам в том, что касается ядерного паритета", – цитирует ТАСС главу Пентагона.
По его мнению, что Москва стремится "заново прочертить границы", "применять право вето" в вопросах политики соседних стран. Американец уверен, что цель России – "подорвать единство НАТО".
Мэттис утверждает, что РФ хочет принизить "привлекательность западной демократической модели" и, более того, "подорвать моральный авторитет Америки". Москва, считает министр, не намерена бросать Вашингтону "вооруженный вызов", а планирует "подорвать и скомпрометировать" веру американских граждан "в идеалы".
Также он зафиксировал еще одного "потенциального соперника" США. Им оказался Китай. По словам Мэттиса, Поднебесная "лелеет долгосрочные планы по пересмотру существующего мирового порядка".
Что касается недавней встречи президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном, то здесь американский министр призвал соотечественников сохранять бдительность, поскольку необходимо следить за тем, чтобы в других уголках мира никто не позарился на создание ядерного оружия.
Буквально на прошлой неделе
Мэттис уверял, что "Россия с точки зрения своего будущего имеет много общего с НАТО". Правда признал, что попытки альянса "использовать это общее" с РФ наталкиваются на огромные трудности, сообщал "Интерфакс" 7 июня.
Открытие ЧМ-2018 восхитило Запад
На турнире отличная атмосфера, а сборная России охладила пыл критиков
Скандалу на открытии ЧМ-2018 нашли объяснение
Режиссер трансляции рассказал о просьбе певца Робби Уильямса показать неприличный жест в камеру
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Киев оставил Донбасс без воды
- На Украине раскусили хитрый план Путина
- Украинцы оголяются ради Европы
НЛО
- К Земле приближается опасный астероид
- Человечество не оставило пришельцам шансов
- Инопланетяне себя рассекретили
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина