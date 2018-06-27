Третья мировая станет самой неожиданной войной

Удар грянет сверху

Полем сражений в новой мировой войне может стать космос. К такому выводу пришли военные эксперты, выводы которых изложены в статье в издании Wired.

Отмечается, что такие державы, как Россия, США и Китай держат в тайне разработку космических технологий, это делает невозможной оценку сил противоборствующих сторон и приводит к постепенному возрастанию напряжения.

Уже сейчас на орбите находится столько спутников, что космос стал похож на зону боевых действий. Существует опасность, что при столкновении двух больших объектов возникнет большое количество осколков. что может привести к невозможности использования орбитального пространства.

При этом, как отмечает издание, случайное уничтожение какого-нибудь космического объекта может быть воспринято сверхдержавами как враждебный акт и привести к объявлению войны.

Когда возникла угроза того, что гонка вооружений выплеснется в космос, крупнейшие страны мира подписали в 1967 году Договор о космосе – документ, запрещающий распространение оружия массового поражения в околоземном пространстве, на Луне и других небесных телах. Однако, предупреждает источник, в настоящее время в этом договоре появилось слишком много лазеек, которые можно использовать, чтобы развивать современное космическое оружие. По мнению компетентных экспертов, необходимо приложить серьезные усилия чтобы избежать случайного начала Третьей мировой.





