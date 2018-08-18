Американцы сбили Нибиру секретной ракетой

США тайно спасли Землю от неминуемой гибели

Конец света, который должен был произойти 16 августа из-за столкновения с планетой Нибиру, так и не случился. Эксперты, предсказывающие апокалипсис, теперь пытаются оправдаться за свои предречения и придумывают различные версии того, почему загадочное космическое тело не приблизилось к Земле.

Одни из специалистов утверждает, что власти всех стран мира знали об угрозе, однако держали это в тайне, чтобы не спровоцировать панику среди населения. По его мнению, в NASA давно разрабатывали ракеты для подобного случая. Они в тайне запустили уникальную ракету, которая изменила траекторию полета Нибиру и таким образом спасли Землю от неминуемой катастрофы. Возможно, что запуск произошел 14 августа, когда в небе наблюдалось аномальное падение астероидов, передает VistaNews.

При этом уфологи считают, что увеличение военного бюджета США является якобы подтверждением, того что американцы тратят большие деньги на защиту людей от угроз из космоса, однако все разработки держатся в строжайшем секрете.