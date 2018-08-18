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Американцы сбили Нибиру секретной ракетой

Фото: pixabay.com
США тайно спасли Землю от неминуемой гибели

Конец света, который должен был произойти 16 августа из-за столкновения с планетой Нибиру, так и не случился. Эксперты, предсказывающие апокалипсис, теперь пытаются оправдаться за свои предречения и придумывают различные версии того, почему загадочное космическое тело не приблизилось к Земле.

Одни из специалистов утверждает, что власти всех стран мира знали об угрозе, однако держали это в тайне, чтобы не спровоцировать панику среди населения. По его мнению, в NASA давно разрабатывали ракеты для подобного случая. Они в тайне запустили уникальную ракету, которая изменила траекторию полета Нибиру и таким образом спасли Землю от неминуемой катастрофы. Возможно, что запуск произошел 14 августа, когда в небе наблюдалось аномальное падение астероидов, передает VistaNews.

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При этом уфологи считают, что увеличение военного бюджета США является якобы подтверждением, того что американцы тратят большие деньги на защиту людей от угроз из космоса, однако все разработки держатся в строжайшем секрете. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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