NASA скрывает правду о Нибиру

Доказательств существования планеты становится все больше

Житель штата Пенсильвания в США снял на видео непонятное явление красного цвета, которое увидел в ночном небе. Он выложил ролик на YouTube, пользователи которого заподозрили, что это планета Нибиру.

Они в страхе стали писать о грядущем Судном дне и обвинили NASA в том, что в агентстве скрывают правду о его приближении.

"Смотрите, вот Луна. И когда я приближаю камеру, то рядом с ней видно красную планету. Это не блики", – написал автор видео, на котором действительно рядом со спутником Земли виден красный шар.

Комментаторы сошлись во мнении, что в кадр попала планета Нибиру, известная также как Планета Х, которой пророчат столкновение с Землей в XXI веке.

Это уже не первая видеосъемка неопознанного объекта над США. На днях один из очевидцев также выложил в сеть ролик с явлением, идентифицированным уфологами как Нибиру.

Подобную небесную сферу видели и жители России. Так, один из пользователей соцсети "ВКонтакте" недавно сообщил, что несколько дней наблюдал за похожим объектом в небе над Уралом.

Столкновение с планетой Х должно было произойти 16 августа. Однако, когда минула роковая дата, уфологи объяснили, что от столкновения землян уберегли пришельцы. Тем не менее некоторые ученые убеждены, что Нибиру вернется уже через полгода. Другие же отводят человечеству срок до 2085 года.