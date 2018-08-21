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Уцелевшая Нибиру скоро вернется

Фото: pixabay.com
Человечество исчезнет до конца века

Спасения Земли от столкновения с планетой Нибиру не произошло. Эксперт сообщил, что сведения о разработанной NASA ракете, якобы сбившей небесное тело, не соответствуют действительности.

Пользователь Сети, называющий себя "путешественник во времени", рассказал, что планета просто изменила траекторию движения, но вернется, чтобы уничтожить Землю в 2085 году.

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"Огонь охватит Землю <…> Никто не выживет, если не начать действовать уже сейчас", – уверяет он, призывая начинать поиск пригодных для жизни планет и создание космолетов-ковчегов, пишет TOP NEWS.

Предсказатель считает, что, помимо Нибиру, апокалипсис вызовет и глобальное потепление, которое уничтожит 40% животных. В живых к этому моменту останется лишь пять миллиардов людей. В смерти же остальных виноваты будут правители, избавившиеся от "лишних едоков". При этом, утверждает он, специалисты изобретут лекарства от СПИДа и рака.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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