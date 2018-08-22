На Земле началось глобальное вымирание

Катастрофа надвигается с севера

Ученые зафиксировали истончение, а кое-где и полное исчезновение ледяного покрова в районе Гренландии. В начале августа на снимках, сделанных со спутников, стало видно, что часть арктических морей, вечно скованных льдами, оголилась.

При этом толщина льда, который еще держится, сократилась на 40%, пишет Science Alert. Фактически он становится "однолетним", то есть малейшее потепление растопит и его. Хотя еще недавно специалисты уверяли, что льды в данном районе являются "многолетними" и колебания температур на него не повлияют слишком пагубно.

Теперь же изменения необратимы, пугает издание. Первыми вымрут тюлени и арктические белые медведи. Потом дело дойдет до других представителей животного мира. А там начнутся нарушения всей пищевой цепочки. И это не какая-то мистическая Нибиру – эта угроза вполне реальна и уже ощутима.