Найден неожиданный виновник глобального потепления

Ученые выяснили причину снижения количества кислорода в атмосфере

В глобальном потеплении виноваты первые земные микроорганизмы. К такому выводу пришли исследователи из Экстерского университета в Великобритании.

Ученые изучили структуру органики с дна океана, появившейся 520—540 млн лет и выяснили, что в этот период живые существа, питались донными отложениями и поглотили огромное их количество. В результате жизнедеятельности этих микроорганизмов изменился состав почвы и воды.

Все это и привело к понижению содержания кислорода и увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере, а, следовательно, к глобальному потеплению и вымиранию спровоцировавших его животных. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Nature Communications.

"Подобно червям, перепахивающим землю у нас в саду, древние крошечные морские существа в ходе эволюции переработали гигантские запасы органики с океанического дна", – рассказал один из авторов исследования профессор Тим Лентон.

Биологи отметили, что к изменившейся экологической ситуации смогли адаптироваться не все живые существа. И, в течение следующих 100 млн лет, произошло массовое их вымирание. После этого появились новые виды одноклеточных и многоклеточных организмов.

Лентон провел параллель между влиянием первых живых существ и современных людей на изменение климата. "Разница заключается в том, что микроорганизмы не знали о последствиях своей деятельности, в отличие от людей", – заключил он.

Ранее учёным было известно, о глобальном потеплении, которое произошло на Земле примерно 500 млн лет назад. Однако до последнего времени оставалось неясным, что именно привело к изменению климата.