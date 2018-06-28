Россию ждет токсичный апокалипсис

Тонны ядовитых отходов и климатические изменения грозят стране катастрофой

Жизнь и здоровье 17 миллионов человек находятся под угрозой из-за токсичных отходов, которые в огромном количестве складируются на свалках. На каждого жителя России приходится по 205 тонн мусора, а всего в стране его размещено 30 миллиардов тонн. Такие ужасающие цифры привел первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

"Ежегодно образуется 4 млрд тонн отходов, а полигоны (свалки) занимают территорию в 4 млн га. При этом она (территория) ежегодно возрастает на 300 тыс. га.", – добавил чиновник, передает "Интерфакс".





Ему вторит и председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Владимир Бурматов, заявивший о том, что непродуманная система вывоза и переработки мусора привела к тому, что в России возникло катастрофическое количество незаконных свалок, находящихся на территориях муниципалитетов.

По его сведениям, на сегодняшний день речь идет о 11 тыс. свалок и 40 тыс. мусорных навалов.





Бурматов рассказал, что из-за "катастрофической исчерпаемости" полигонов твердых бытовых отходов власти Астраханской, Калужской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тверской области, в Бурятии, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Крыма уже в ближайшее время столкнутся с острой проблемой вывоза и переработки мусора.

"Это означает, что они скоро столкнутся с мусорным коллапсом", – подчеркнул он.

Тяжелейшая ситуация сложилась на Байкальской природной территории (территория вокруг некогда самого чистого озера Байкал), где находится 900 миллионов тонн отходов, добавил Буксман еще одно место экологической катастрофы. При этом, по его словам, ежегодно этот объем возрастает на 200 млн тонн. Более того, ежегодно в воду жемчужины Сибири сбрасывается около 400 тыс. тонн жидких отходов.

Он подчеркнул, что местным прокурорам необходимо взять под личный контроль сброс отходов в Байкал и по факту таких вопиющих нарушений возбуждать уголовные дела.

Наибольшую озабоченность Генпрокуратуры вызывает ликвидация отходов Байкальского ЦБК, остановленного в 2013 году. Ведь осталось всего 2 года до завершения программы рекультивации отходов, но обезвреживать их так и не начали.

На неаккуратное обращение с экологией реагирует даже природа. Так, ученые отметили резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря, сообщает научное издание Natural Climate Change.

Они уверены, что вскоре арктический климат регионе сменится более теплым, присущим атлантической климатической системе. Этому способствует малое количество пресной воды, поступающей в Баренцево море в процессе таяния льдов.

Исследователи предупреждают, что "горячая точка", образовавшаяся в Арктике, спровоцировала процесс потепления на Баренцевом море, который губительно скажется на его экосистеме.