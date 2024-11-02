Многие ополчились на нашу страну

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал четырех главных врагов России. По мнению бывшего российского лидера, ими являются США, Европа, Канада и Австралия. Впрочем, как отметил политик, другие западные государства также на всех основаниях могут быть перечислены к врагам нашей страны.

"Западные страны, западная Европа, конечно же, США, Канада, Австралия – это враги России", – особо подчеркнул государственный деятель.

Он обратил внимание на то, что эти государства сами поставили себя в ситуацию противостояния с Россией. Подобное положение дел вызывает сожаление, поскольку враждебные отношения, сложившиеся на фоне текущих событий, могут оказать длительное негативное влияние на отношения между народами в целом. Конфликты завершатся, а "осадочек" обязательно останется.

Политик провел наглядную параллель с историческим периодом после окончания Великой Отечественной войны, когда в Советском Союзе сохранялась сильная ненависть к немцам, считавшимся захватчиками и убийцами. Бывший российский лидер подчеркнул, что, несмотря на окончание войны, на восстановление нормальных отношений потребовалось много времени. Нынешние события могут оставить аналогичный след, и восстановление взаимного уважения и доверия между Россией и западными странами займет длительное время.

К слову, ранее Дмитрий Медведев раскрыл первый шаг новой власти в Киеве.