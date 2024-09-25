Reuters: Россия приготовила ответ США на разрешение дальнобойных ударов

Москва решила выполнить данное обещание

Россия ведет тайные переговоры йеменскими повстанцами-хуситами, против которых выступают британцы и американцы, по поставке противокорабельных ракет. В случае, если стороны смогут договориться, это поставит под угрозу военные корабли США и Европы в Красном море.

По данным Reuters, подобные действия со стороны Москвы стали в том числе ответом на возможное разрешение Запада бить ВСУ по российским территориям дальнобойными ракетами. Официально решение еще не принято, но, как утверждают источники, о нем может стать известо только когда первый подобный снаряд упадет внутри России.

Источники утверждают, что российские представители встречались с хуситами в Тегеране уже дважды по этому вопросу. В ближайшее время у них может состояться еще одна встреча.

"Иранцы выступают посредниками в переговорах, но не хотят ставить под ними свою подпись", – говорят осведомители.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что Россия обсуждает возможность поставки ракет хуситам, назвав такое развитие событий "крайне тревожным". Он уверен, что переговоры связаны с позицией США по Украине и их готовностю снять запрет на дальнобойные удары.

Ранее Владимир Путин предупреждал западных чиновников, что в случае, если по этому вопросу будет принято положительно решение, то Москва в ответ может сотрудничать с противниками Запада по всему миру.