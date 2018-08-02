Космический катаклизм уничтожит не только станцию, но и все живое

Космонавты, работающие на Международной космической станции, могут погибнуть, если до конца 2018 года не вернутся на Землю.

Уфологи предупреждают: таинственная планета Х, которую чаще называют Нибиру, приближаясь к нашей планете, разрушит МКС. Хотя астрономы утверждают, что никакой Нибиру не существует, любители нетрадиционного научного подхода не согласны с ними.

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Пожары в Калифорнии, всплеск сейсмоактивности в разных точках Земли и другие катаклизмы уфологи рассматривают как доказательство влияния Нибиру на земную жизнь, сообщает Vista News.

Когда же грозная планета-невидимка явит себя взорам скептически настроенных ученых? Уфологи предсказывают, что к началу зимы Нибиру наконец-то покажется из-за Юпитера. Дойдя по орбите до Марса, планета Х сожжет МКС, а затем двинется к Земле, испепеляя все живое. Новый, 2019 год, некому будет встречать – человечество погибнет.

Поверить в это грозное пророчество мешает тот факт, что любители паранормальных объяснений и раньше называли сроки грядущего апокалипсиса. Так, 23 апреля 2018 года не состоялся очередной конец света, напоминает Global News, до этого мир должен был погибнуть от планеты Х в сентябре или ноябре 2017 года.