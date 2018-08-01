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СМИ: советские космонавты первыми высадились на Луне

Фото: pixabay.com
В освоении спутника Земли остались белые пятна

Конспирологи из США пришли к сенсационному выводу: по мнению исследователей таинственных явлений, первыми на Луне побывали вовсе не американские астронавты, а их коллеги из СССР. 

Этот вывод сделан на основании того, что Советский Союз одержал серьезные победы в космической гонке между двумя сверхдержавами. В 1957 г. в космос был запущен спутник, а в 1961-м Юрий Гагарин первым в мире облетел на космическом корабле вокруг Земли. Логично предположить, что и на Луну первыми отправились советские космонавты, считают эксперты из США.

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Как же получилось, что огромное достижение было окутано заговором молчания и лавры покорителей Луны достались американцам? Уфологи считают, что советские космонавты не смогли вернуться на Землю из-за технических проблем, сообщает VistaNews. Именно поэтому вся информация о провалившейся лунной миссии были засекречена, а имена погибших космонавтов были преданы забвению.

Валентина МАЙОРОВА
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