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Названы пригодные для жизни планеты

Фото: pixabay.com
Опираясь на новые данные, специалисты сузили пространство поиска

Астрономы проанализировали информацию об открытых не так давно экзопланетах и определили, на каких из них есть условия для обитания живых существ. 

В последние годы были открыты более 4 тыс. похожих на Землю планет, что заставило ученых обратить пристальное внимание на проблему зарождения жизни.

Хотя с помощью телескопов нельзя сделать фотографии поверхности этих планет и специалисты не могут изучить состав и свойства их атмосферы, можно рассчитать, находятся ли эти небесные тела в так называемой "зоне жизни" – может ли там существовать в жидком виде вода и стабильна ли их воздушная оболочка. Кроме того, для зарождения жизни на поверхности экзопланеты нужны органические молекулы: аминокислоты, сахара и азотистые основания, отмечается в работе, опубликованной в журнале Science Advances.

На формирование этих "кирпичиков жизни" влияет количество ультрафиолета, которое вырабатывает звезда: при избытке излучения органические соединения разрушаются, а при недостатке они попросту не могут образоваться. 

Учитывая все эти факторы, эксперты определили список миров, где с наибольшей вероятностью может зародиться жизнь. "Мы сузили число самых интересных кандидатов на роль "двойников" Земли. Теперь мы можем предметно и "точечно" заняться поисками ответа на вопрос – одни ли мы во Вселенной", – приводит РИА "Новости" слова Пола Риммера из университета Кембриджа в Великобритании.

Валентина МАЙОРОВА
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