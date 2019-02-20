Новый "Союз" полетит на год позже

Часть разработчиков ракеты переметнулась к конкурентам

Российскую ракету среднего класса "Союз-5" не успеют подготовить к запуску в намеченные ранее сроки. В связи с этим старт будет перенесен. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.



"Ожидается, что корабль ("Федерация") будет готов к тестовой кампании новой ракеты "Союз-5", летные испытания которой намечены на 2023 год",

– заявил топ-менеджер в интервью порталу Geospatial World.

При этом Лоскутов не назвал причин переноса. В связи с этим об истинной подоплеке срыва сроков остается только гадать. Возможно, решение об отсрочке запуска было принято после того, как часть команды, работавшей над космическим кораблем "Федерация" покинул РКК "Энергия" и перешел на работу в частную космическую компанию S7 Space.

По сведениям РИА "Новости", в стан конкурентов перешли начальник сектора испытателей летно-испытательного отдела, космонавт-испытатель РКК "Энергия" Марк Серов и пять его подчиненных. Компания S7 Space входит в S7 Group и владеет проектом плавучего космодрома "Морской старт".

Могло ли это стать причиной проблем с подготовкой "Союза-5" к запуску, в Роскосмосе не говорят. Между тем именно космическое агентство является заказчиком новой ракеты и в конечном счете отвечает перед государством за своевременный и успешный старт разрабатываемого аппарата.

Ранее утверждалось, что ракета-носитель "Союз-5" с кораблем "Федерация" впервые полетит в 2022 году. В 2023 г. должен был состояться еще один беспилотный полет, но уже со стыковкой к Международной космической станции в автоматическом режиме, а в 2024-м новый корабль с помощью новой ракеты должен впервые доставить на МКС экипаж.

Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" взамен российской-украинской ракеты "Зенит" началась в 2016 году. Актуальность проекта возросла в связи с тем, что сотрудничество между Киевом и Москвой в космической сфере было заморожено. На второй ступени новой ракеты предположительно должны быть установлены два двигателя РД-0124М. Это модернизированные двигатели от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", которые будут использоваться вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для "Зенита".

В июле 2018 г. Роскосмос заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на сумму 61,2 млрд рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".