В РФ собрали мощнейший в мире ракетный двигатель

Тяжелая ракета полетит на Марс

На "Энергомаше" собрали самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ. Об этом написал на своей странице в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, двигатель с тягой свыше 800 тонн готовят к огневым испытаниям.

Уже через два года РД-171МВ планируется поставить на новейшую ракету среднего класса Союз-5 "Иртыш", а в перспективе двигатели установят и на сверхтяжелую ракету "Енисей" для полетов на Луну и Марс. По словам гендиректора РКЦ "Прогресс" Дмитрия Баранова, она будет создаваться на основе той же Союз-5.

РД-171МВ сделан на базе РД-171, который используется, в частности, на ракетах-носителях "Зенит". По данным экспертов, сильно отличаться от РД-171М новый двигатель не будет. В нем будет до минимума сведено использование импортных деталей, а также внесены некоторые улучшения. Например, дополнительные меры по защите от возгорания. Также впервые было использовано цифровое проектирование и производство.

Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире pic.twitter.com/YN5KrBn0iy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 февраля 2019 г.

Что касается тяги, то у советского РД-170, на базе которого созданы РД-171, РД-173, РД-191 и другие, она составляет 740 тонн у земли и 806 тонн в пустоте. Если Рогозин имел в виду тягу у земли, то тогда РД-171МВ, действительно, станет самым мощным двигателем в мире.

На данный момент большинство ракетных двигателей создаются на базе РД-170, который заслуженно считается одним из лучших в мире. Российские двигатели до сих пор покупают США, хотя в Конгрессе неоднократно призывали заменить их на американские. Но превзойти "сто семидесятые" по надежности и тяге пока не удалось, хотя ряд перспективных разработок давно ведется.

Ранее Пятый канал передавал, что глава "Роскосмоса" рассказал Владимиру Путину об улучшении дел в космической сфере.