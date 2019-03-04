Россия на три года отстала в освоении Луны

Другие страны смогут раньше нас полететь на спутник Земли

Отечественные конструкторы слишком медленно работают над разработкой ракеты-носителя сверхтяжелого класса для освоения Луны. Ориентировочно срок отставания составляет порядка трех лет. Об этом заявили представители Научно-производственного объединения (НПО) "Энергомаш".



"Большинство стран – космических держав, и Россия не исключение, уже работают над созданием ракеты сверхтяжелого класса для освоения Луны и окололунного пространства. При этом большинство стран планируют создать ракету уже к 2025 г., в то время как в России этот срок – 2028 г.",

– говорится в сообщении, размещенном на сайте "Энергомаша".

По словам руководителя предприятия Игоря Арбузова, нужно как можно скорее сократить отставание от ушедших вперед космических держав. Для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке российским компаниям необходимо учиться делать продукцию быстро и дешево.

"Создавать инструменты для проектирования ракетных двигателей с использованием современных технологий, проводить техническое перевооружение для быстрого и качественного производства двигателей", – сказал Арбузов на состоявшемся на предприятии совещании по итогам 2018 года.

В настоящий момент в разных странах разрабатывается уже третье поколение сверхтяжелых носителей для пилотируемых полетов на Луну. Первыми были американская ракета "Сатурн-5" и советская Н-1. Затем в СССР была создана ракета "Энергия" для выведения на орбиту челнока "Буран".

Сейчас США разрабатывают сверхтяжелую ракету SLS, Россия – "Енисей", Китай – "Чанчжэн-9". Кроме того, частная американская компания SpaceX в прошлом году провела испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ведет разработку еще более тяжелой BFR.

В январе в Роскосмосе на неофициальном уровне сообщили о том, что госкорпорация начала разработку концепции транспортной системы для пилотируемых полетов на орбиту Луны. Кроме того, сообщалось, что в Роскосмосе задумались над созданием нескольких станций около Луны.