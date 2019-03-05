В России "зарубили" проект сверхтяжелой ракеты

Москва вынуждена включиться в "лунную гонку"

Правительство отвергло концепцию сверхтяжелой ракеты, предложенную "Роскосмосом". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои источники. По их данным, концепция отправлена на доработку, так как не предусматривала долгосрочной связи с лунной программой, а учитывала лишь перспективу на ближайшие пять-семь лет после создания носителя.

Вместе с тем, как уже передает ТАСС, в "Роскосмосе" эту информацию опровергли и заявили, что такую концепцию в правительство вообще не отправляли.

Речь идет о ракете-носителе "Енисей". Это первая российская ракета сверхтяжелого класса, разрабатываемая в постсоветский период. До этого была "Энергия", которая выводила на орбиту "Буран".

Ранее "Роскосмос" отказался от проекта сверхтяжелой ракеты и предпочел модификацию Ангара-А5В двойного назначения. Однако затем, осознав необходимость такого носителя для развития программ полетов на Луну и Марс, в России приняли решение построить "Енисей". По плану первый старт с космодрома "Восточный" должен состояться в 2027 году.

Ранее стало известно, что Россия отстала в создании сверхтяжелой ракеты от западных конкурентов на три года. Об этом сообщается в материалах совещания по результатам работы научно-производственного объединения "Энергомаш" в 2018 году.

США планируют запустить в июне 2020 года ракету SLS (Space Launch System), которая может вывести на орбиту до 130 тонн грузов. А китайская Long March 9 с массой полезной нагрузки до 140 тонн должна полететь в 2025 году.



Стоит напомнить, что когда-то Москва шла в ногу с с Западом и даже опережала его. На базе советской "Энергии" планировалось создать "Вулкан". Гигантская ракета-носитель массой в 4747 тонн должна была состоять из 8 боковых блоков и одного центрального блока "Энергия-М". Предполагалось, что "Вулкан" будет брать с собой до 200 тонн груза. Ракету как раз хотели использовать для заселения Луны, строительства космических городов и полетов на Марс.