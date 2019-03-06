Праздничный кошмар: к Земле движется опасный астероид

Уфологи советуют быть внимательными за столом

Весенний праздник 8 марта может быть омрачен: с нашей планетой может столкнуться небесное тело DN 2019.

Двухсотметровый астероид, по мнению некоторых американских ученых, может принести серьезные неприятности человечеству.

Однако скептически настроенные специалисты NASA считают, что земляне спокойно смогут отметить Международный женский день – такой величины космические посланцы постоянно проносятся мимо нашей планеты, а люди просто их не замечают.

Лишь немногие астероиды несут потенциальную опасность для Земли, и чем больше ученые знают о них, тем более готово человечество к встрече с незваными гостями, отмечает VistaNews.