Тайна смерти Юрия Гагарина: от чего на самом деле погиб первый космонавт

Множество версий существует и по сей день

Сегодня – день памяти покорителя космоса.

Первый в мире космонавт Юрий Гагарин ушел из жизни 51 год назад, 27 марта 1968 года во время планового полета на самолете МиГ-15УТИ. Вместе с Гагариным погиб еще один летчик, полковник Владимир Серегин.

До сих пор эксперты спорят о том, что стало причиной авиакатастрофы, которая унесла жизнь первого покорителя космоса.

Причины трагедии расследовала Государственная комиссия: ее отчет составил 29 томов, а подробности были засекречены. В целом, комиссия сделала вывод, что экипаж самолета совершил резкий маневр и вышел из облачного слоя, пикируя практически вертикально вниз. Попытки летчиков вывести машину в горизонтальный полет оказались безуспешными, самолет столкнулся с землей, и экипаж погиб.

Отказов или неисправностей техники следователи не обнаружили. Химический анализ останков летчиков не выявил в их крови посторонних веществ.

К пятидесятилетию полета Гагарина в космос выводы госкомиссии были рассекречены: выяснилось, что, по мнению экспертов, причиной падения самолета стал резкий маневр уклонения от шара-зонда или для предотвращения входа в верхний слой облачности.

Впрочем, не все специалисты согласились с этими выводами. Некоторые эксперты считают, что причиной резкого маневра самолета Гагарина стало сближение и резкое уклонение от другого воздушного судна с возможным попаданием в его вихревой след. После этого МиГ, на котором летели Гагарин и Серегин, попал в плоский штопор и не успел выйти из падения.

С этой версией согласен космонавт Алексей Леонов. По его словам, она подтверждается документально: в зоне тренировочных полетов космонавтов в тот роковой день несанкционированно оказался самолет Су-15. На сверхзвуковой скорости истребитель прошел на расстоянии 10-15 метров от самолета Гагарина и Серегина и вогнал их машину в спираль, выйти из которой летчики не успели, сообщает Amic.ru.

Коллега Леонова космонавт Владимир Аксенов считает, что летчики не смогли сориентироваться в сложных метеоусловиях.

Ряд экспертов считают, что у МиГа Гагарина разгерметизировалась кабина, отмечает Altapress.ru.

Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет на космическом корабле вокруг Земли. Это произошло 12 апреля 1961 года.