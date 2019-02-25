От "человеческого фактора" не спасает даже автоматика

Двигатель третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" при старте с Байконура 21 февраля отключился досрочно из-за ошибки специалистов, программирующих настройки датчиков. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли в понедельник, 25 февраля.

"Перед пуском были неправильно настроены датчики уровня заправки окислителем. В результате в бак третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" было заправлено окислителя меньше положенного. Соответственно, окислитель закончился преждевременно и раньше положенного времени выключился двигатель", – передает РИА "Новости".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" должен был доставить на орбиту созданный в РКК "Энергия" египетский спутник EgyptSat-A. Однако из-за нештатного отключения двигателя аппарат оказался на 57 км ближе к Земле, чем было нужно. Благодаря собственной интеллектуальной системе, разгонный блок "Фрегат" смог скорректировать движение и доставил спутник на расчетную орбиту.

Сейчас работу EgyptSat-A мониторят российские специалисты, но уже скоро он будет полностью передан египетской стороне. Однако ближайшие запуски ракет "Союз" отложены для дополнительных проверок. Предстоит разобраться, на каком этапе система многоуровневых проверок готовности космических аппаратов дала сбой – проще говоря, понять, как одни разгильдяи неправильно запрограммировали технику, а другие этого халатно не заметили. О саботаже пока не говорим.