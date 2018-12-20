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Улики с "Союза" спустили на Землю

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Вернувшихся с МКС космонавтов доставили в госпиталь

Экипаж корабля "Союз МС-09" успешно спустился на Землю. Об этом сообщили в Центре управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве.

"Все члены экипажа "Союз МС-09" эвакуированы из спускаемого аппарата", – передает РИА "Новости" объявление диктора ЦУП. Видеосъемку приземления капсулы опубликовал Роскосмос.

На месте приземления в Казахстане экипаж встречал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Спасибо за работу. Потом поговорим", – сказал он российскому космонавту Сергею Прокопьеву.

Прокопьева первого извлекли из капсулы. И сразу надели на него шапку-ушанку. Затем помогли выбраться из спускаемого аппарата европейскому астронавту Александру Герсту и американке Серин Ауньен-Чэнселлор. Ей преподнесли букет цветов.

После посадки экипаж перевели в мобильный госпиталь – развернутую поблизости палатку с медицинским оборудованием. Там космонавтов осмотрят и проведут несколько тестов, необходимых для изучения влияния на организм человека пребывания в космосе и перегрузок во время спуска с орбиты.

Тем временем капсулу, в которой экипаж прилетел с МКС, опечатают и отправят в Королев. Там специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" приступят к изучению образцов герметика и обшивки, которые собрали российские космонавты вокруг обнаруженного отверстия в бытовом отсеке "Союза". Сам отсек сгорел при прохождении атмосферы. Поэтому незадолго до спуска корабля космонавты почти 8 часов провели в открытом космосе, собирая улики.

Теперь следователи смогут понять, с какой стороны было проделано отверстие и было ли оно заделано до отправки корабля на МКС. Ожидается, что через несколько дней они также допросят космонавта Прокопьева, который находился в последние месяцы на МКС.

Дыру в пристыкованном к МКС "Союзе" обнаружили в конце лета 2018 г. благодаря снижению показателей датчиков давления воздуха на станции, напоминает "URA.RU".

Николай ВИКТОРОВ
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