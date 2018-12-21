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Перехватчик или шпион: военные запустили секретный спутник

Фото: www.globallookpress.com
Ракета наделала шума на Алтае

Российские военные запустили очередной военный спутник. Ракета "Протон-М" стартовала в 03:20 по московскому времени с космодрома "Байконур" в Казахстане. Затем, по данным Минобороны, разгонный аппарат "Бриз" успешно вывел на орбиту аппарат, название и назначение которого, впрочем, не раскрывается.

Читатели "Новостей Горного Алтая" пишут, что ракета пронеслась над Алтаем с неимоверным грохотом, которого раньше не было. Вторая ступень ракеты упала, по словам очевидцев, в район Каракольских озер.

Это не первый запуск военных за последнее время. В конце ноября в Плесецке ракета-носитель легкого класса "Рокот" вывела на орбиту сразу три космических аппарата Минобороны РФ. Уже тогда зарубежные СМИ сообщили, что Россия запустила спутники, которые могут выводить из строя иностранные аппараты с помощью средств РЭБ.

Фото: www.globallookpress.comНо "Протон-М" тяжелая ракета, которая может доставить на орбиту до 3,3 т груза. В 2014 г. эта ракета отправила в космос космический аппарат "Луч", который позже разместился между спутниками Intelsat 7 и Intelsat 901. По мнению западных экспертов, "Луч" предназначен для шпионажа и обслуживания дальних миссий ВМФ РФ, а также может быть использован как перехватчик и носитель средств РЭБ.

Александр ИЛЬИН
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