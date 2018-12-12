Вокруг дыры на "Союзе" нашли нечто странное

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Сложнейшая операция прошла на МКС минувшей ночью. Почти 8 часов провели россияне Олег Кононенко и Сергей Прокопьев в открытом космосе, чтобы изучить дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".
Отверстие непонятного происхождения было обнаружено в августе 2018 года. Тогда же родилось подозрение, что его проковырял изнутри кто-то из экипажа МКС. Но подтверждений этому не нашлось.
Чтобы помочь следствию, космонавты с помощью ножниц по металлу вскрыли внешнюю обшивку корабля, теплозащитный слой, алюминиевый щит – только так удалось добраться до поврежденного корпуса бытового отсека корабля.
Вокруг дыры оказались какие-то странные образования. "Какие-то махровые желтые. И черные", – передал Кононенко в ЦУП, пишет URA.RU.
Частицы обшивки, а также пробы герметика, которым дыры заделывали изнутри, космонавты передадут следователям.
"Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования", – сообщил глава космического ведомства РФ Дмитрий Рогозин.
Он поздравил экипаж и специалистов ЦУП с профессионально проделанной работой. Как пояснили в Роскосмосе, сложнейшую операцию было необходимо провести в космосе, поскольку отверстие находится в бытовом отсеке, который при спуске после отстыковки от МКС сгорает в земной атмосфере.
В Роскосмосе подчеркнули, что микротрещина не помешает штатной работе корабля, на котором 20 декабря должны вернуться на Землю с МКС Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньен-Чэнселлор.
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