На МКС обнаружена протечка

На этот раз проблема в американском сегменте

Не успели космонавты на орбите разобраться с дырами в обшивке корабля, как на МКС грянула новая беда. На японском модуле американского сегмента начала сочиться вода.

"Утечку удалось обнаружить во время манипуляции по удалению воздуха из возвратной магистрали нового перчаточного бокса, доставленного на МКС и смонтированного на модуле Kibo в сентябре", – передает "Интерфакс" со ссылкой на источник ракетно-космической отрасли.

Японский модуль раньше уже доставлял неприятности астронавтам. В частности, они были вынуждены ежедневно убирать "испарину" на стенах и приборах бумажными полотенцами. Потом выяснилось, что барахлил клапан системы терморегулирования.

Еще раньше американцы столкнулись с поломкой системы удаления углекислого газа. Они ввели ее в строй, однако лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта МКС.

В пятницу на орбиту отправится грузовой корабль "Прогресс МС-10". Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 21:14 мск. Это первый ее запуск после аварии 11 октября. Грузовик доставит на МКС 2,5 т продуктов, воды, кислорода, оборудования и прочих вещей.

А на 17 ноября назначен запуск американской ракеты-носителя "Антарес" с грузовым космическим кораблем "Сигнус". Планировалось, что он отправится к МКС 15 ноября, но старт перенесли по погодным условиям.