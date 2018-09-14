Обшивка "Союза" оказалась изрешечена дырами

Отверстия проделаны изнутри

Дыра, через которую утекал воздух с Международной космической станции (МКС), оказалась не единственной в обшивке космического корабля "Союз МС-09". Об этом сообщил представитель ракетно-космической отрасли РФ.

"Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса", – цитирует ТАСС анонимный источник.

Как выяснилось, когда космонавты нашли отверстие в пристыкованном к МКС корабле и приступили к его заделке, они все тщательно сфотографировали, в том числе с помощью эндоскопа. На Земле снимки изучили и увидели несколько повреждений, нанесенных механическим способом, а именно – сверлом.

"Были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой. Тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту", – рассказал источник.

Между тем данные ЦУП в Москве и американском Хьюстоне свидетельствуют о том, что давление на МКС постепенно падало еще за несколько дней до обнаружения "течи". Но сначала изменения показателей были столь незначительны, что не вызывали тревоги. Таким образом, версия о повреждении корабля уже на орбите практически исключается. Ведь тогда бы датчики зафиксировали резкое падение давления сразу после того, как сверло повредило обшивку.

"Более правдоподобной, на основании имеющихся данных, видится версия, что герметик из заделанного еще на Земле отверстия начало постепенно высасывать в космос, пока отверстие полностью не открылось", – поделился своим мнением с РИА "Новости" источник в космической отрасли РФ.

Сделать это могли, теоретически, в цехе окончательной сборки корабля или во время его пребывания на контрольно-испытательном стенде, поскольку в этот период работ не ведется фотофиксация.

Ранее СМИ со ссылкой на экспертов писали, что проделать дыру могли диверсанты из числа присутствующих на МКС членов экипажей. В частности, бывший космонавт Максим Сураев не исключил, что просверлить отверстие в прошивке корабля мог психически неустойчивый космонавт. Эту же версию сначала поддержал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет "URA.RU".

Однако 12 сентября Рогозин созвонился с главой NASA Джимом Брайденстайном, после чего стороны объявили, что не будут давать комментарии до окончания расследования, и подчеркнули, что экипажи обеих стран заинтересованы в безопасной эксплуатации МКС и пристыкованном к ней корабле.