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Дырку на борту "Союза" могли просверлить американцы

Фото: pixabay.com
Выдвинута новая версия бреши в российском космическом аппарате

Пробоину в корабле "Союз МС-09" могли просверлить американские астронавты, причем не с первого раза.

Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на доклад совместной комиссии по расследованию инцидента Роскосмоса и ФСБ.

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По мнению специалистов, дырку в стене "Союза" удалось просверлить лишь с восьмой попытки. Данный вывод они сделали, изучив фотографии, сделанные на орбите и переправленные на Землю.

В комиссии считают, что двухмиллиметровую брешь все-таки рукотворно создали в космосе, однако уверенности, кто ее "автор", пока нет. Эксперты в докладе указывают на астронавтов, поскольку первые снимки отверстия появились именно на американских сайтах.

Также представители Роскосмоса жалуются, что NASA отказалось с ними сотрудничать в расследовании этого происшествия, не ответив ни на один запрос.

Сегодня российский космонавт Сергей Прокопьев, находящийся сейчас на Международной космической станции, успокоил, что на МКС " все в порядке", и показал место, в котором была обнаружена утечка воздуха 30 августа.

"Пожалуйста, не волнуйтесь, у нас все в порядке. Мы сейчас с вами в том самом бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", где было зафиксировано падение давления воздуха. Как видите, мы здесь спокойно находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает", – сообщил Прокопьев в специальном видеоролике на заданную тему, опубликованном в Twitter.


Россиянин показал ультразвуковой прибор, с помощью которого экипаж станции определил место утечки и рассказал, что на отверстие было наложено три слоя специального герметика.

"Живем мы как всегда, мирно и дружно, эксперименты выполняются в штатном режиме. Наши коллеги готовятся к очередному выходу в открытый космос, где я выступаю в роли обеспечивающего оператора. То есть наша совместная международная экспедиция работает в спокойной и дружеской обстановке", – подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что комиссия изучает ряд версий разгерметизации "Союза". Среди них "земная", т.е. кто-то повредил аппарат на стадии его изготовления, и "космическая". При этом вариант с ударом метеорита отмели почти сразу. Однако версия о преднамеренном воздействии оказалась весьма живучей. Дальше всех в ней пошел космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев, предположивший, что дыру мог просверлить психически неустойчивый член экипажа МКС, который хотел поскорее вернуться домой.
Елена УСОВА
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