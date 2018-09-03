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Обшивку "Союза" могли повредить сверлом

Фото: pixabay.com
продолжениеРядом с Землей пронесется огромная комета
Рогозин нашел виновника в дырке на космическом корабле

В настоящее время комиссия Роскосмоса изучает среди ряда версий разгерметизации "Союза МС-09" преднамеренное воздействие сверлом на обшивку корабля. Вопрос состоит в том, когда это произошло – при производстве техники или уже в космосе. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник, 3 сентября.

"Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", – цитирует РИА "Новости" Рогозина.

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По его информации, воздействие было неуверенной рукой.

"Мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Идет скольжение сверла по поверхности", – уточнил он.

Глава Роскосмоса задался вопросами: "Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?"

Он подчеркнул, что установить виновника утечки воздуха на орбите – это "дело чести РКК Энергия". Поэтому необходимо выяснить, речь идет о браке или "преднамеренных действиях". В любом случае задача комиссии определить ответственного за инцидент.

"Фамилию и имя хотелось бы узнать, и мы узнаем", – отметил Рогозин.

Также он сообщил, что уже установлено – к повреждению "Союза" метеорит не имеет отношения. "Явное воздействие было на обшивку корабля изнутри. Но сказать, что это на самом деле, пока еще рано", – резюмировал глава Роскосмоса.

Напомним, ЧП на орбите произошло ночью в прошлый четверг, 30 августа. Тогда на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж выявил микротрещину в бытовом отсеке. Поскольку она находится не в спускаемом аппарате, возвращению космического корабля на Землю это не помешает. Вечером в четверг космонавты смогли закрыть отверстие специальным герметиком. Заплатку установил командир "Союза" Сергей Прокопьев с помощью эпоксидной смолы.

Елена УСОВА
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