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Трещина на "Союзе" появилась из-за внешнего воздействия

Фото: GLOBAL LOOK press/NASA
Космическую проблему пришлось устранять подручными средствами

Специальная комиссия по изучению появления микротрещины на космическом корабле "Союз МС-09" рассматривает разные версии ее возникновения, однако склоняется к тому, что проблема возникла из-за внешнего воздействия.

"Специальная комиссия разбирается, изучает... фото– и видеоматериалы, сделанные экипажем на борту станции. Пока до конца не понятно, был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак. Рассматриваются все версии", – рассказал РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

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Он добавил, что поскольку корабль успешно прошел испытания на герметичность на Земле и во время двухмесячного пребывания на орбите проблем с герметичностью не было, приоритетной является версия о внешнем воздействии на обшивку. На околоземной орбите скорость полета составляет 8 км/с, поэтому любой предмет имеет большую пробивную силу, подчеркнул источник.

В четверг, 30 августа, на Международной космической станции нашли утечку воздуха. После тщательной проверки обнаружилось, что на стене за ассенизационно-санитарным устройством в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" есть микротрещина. Российские космонавты немедленно решили поставить марлевую заплатку при помощи герметика, при этом командир экипажа американский астронавт Эндрю Фейстел предложил подождать сутки и найти другие возможные варианты решения проблемы, так как в настоящее время жизни людей на МКС ничто не угрожает.

Однако вечером 30 августа россияне замазали трещину герметиком.



Валентина МАЙОРОВА
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