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В российских космических кораблях ищут новые дыры

Фото: wikipedia.org/NASA
Специалисты допускают, что умышленное повреждение корпуса могут совершать диверсанты на Земле

На Байконур прибыла большая группа экспертов от Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия". Их задача – тщательно осмотреть подготовленные к запуску космические корабли "Союз МС-10" и "Прогресс МС-11" на предмет повреждения корпуса.

Пилотируемый корабль "Союз МС-10" должен отправиться к МКС 11 октября. Полтора месяца назад его доставили на космодром, но пока еще держали в транспортной упаковке. Тревожные события в космосе подвигли экспертов вывести корабль из состояния полуготовности раньше срока.

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"Проводится расконсервация корабля и подготовка к проведению проверок его систем. В один из ближайших дней будет проведен осмотр корабля на предмет наличия в нем следов нештатного воздействия", – рассказал РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

Параллельно проверяется целостность грузового корабля "Прогресс МС-11". Его запуск запланирован лишь на 7 февраля 2019 г., поэтому после обследования его вновь законсервируют.

Причиной внештатной проверки стала пробоина в обшивке корабля "Союз МС-09", который сейчас находится на орбите. Экипаж МКС заметил падение давления на станции 30 августа. Оказалось, воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке "Союза". Экспертиза показала, что проделано оно было изнутри. Однако и российские, и американские члены экипажа МКС отвергают подозрения в саботаже, пишет URA.RU. Сейчас Роскосмос ведет расследование, была ли все же эта диверсия совершена в космосе или дыру просверлили еще на Земле.

Николай ВИКТОРОВ
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