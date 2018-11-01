Сборщики "Союза" лишились доверия

Все готовые ракеты придется дополнительно проверять перед стартом

Авария корабля "Союз МС-10" подкинула работы всем сотрудникам космической отрасли. Теперь каждую ракету-носитель "Союз" перед пуском на орбиту будут подвергать еще одной проверке. Об этом рассказал "Коммерсанту" осведомленный источник.

Накануне исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемой космонавтике Сергей Крикалев обнародовал выводы комиссии, расследовавшей аварию "Союза" 11 октября. Было установлено, что не сработал один из датчиков на боковом блоке двигателя. Скорее всего, он был поврежден при сборке ракеты специалистами РКЦ "Прогресс". В госкорпорации обещали принять меры, чтобы такого не бывало впредь.

Но поскольку нет гарантий, что такого не случалось в прошлом, все готовые ракеты-носители аналогичного типа перепроверят. Собственно, это уже делают. Еще до заключения комиссии на космодроме Плесецк была тщательнейшим образом осмотрена ракета "Союз-2.1б" с двигателями РД-107А и РД-108А. Она должна была доставить 25 октября на орбиту спутник радиотехнической разведки 14Ф145 "Лотос-С1". Спутник был уже заправлен, поэтому откладывать старт было нельзя. Проверка дефектов не выявила, запуск прошел в указанный срок успешно.

Теперь на очереди старт ракеты "Союз-2.1б" 3 ноября с космическим аппаратом ГЛОНАСС-М. А 18 ноября "Союз-ФГ" должен отправить к МКС грузовой корабль "Прогресс". И если все пройдет без нареканий, то 3 декабря на орбиту отправится экипаж. А пока – проверки, проверки, проверки.

Ракета-носитель "Союз" не смогла вывести в космос пилотируемый корабль с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом на борту 11 октября. Через 19 минут полета экипажу пришлось эвакуироваться на землю в спасательной капсуле.