На Казахстан пролились тонны керосина после аварии "Союза"

Экологическая обстановка в норме

Крушение ракеты-носителя "Союз" вызвало волнение в Казахстане. Жители опасаются вредного воздействия на окружающую среду топлива, которое в большом количестве вылилось на землю. Специалисты взяли десятки проб почвы и воздуха и спешат успокоить население: никакой экологической катастрофы нет, все показатели в норме.

"Мы 92 пробы взяли анализов грунта. В одной точке падения у нас 14 проб, на второй – 12. Это первая ступень, – сообщил во вторник в Астане замминистра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин. – Часть двигателя аппарата самого пилотируемого корабля отсоединилась на высоте 47 км и упала недалеко от Жезказгана. Там мы взяли 92 пробы с этого места, там площадь 9 кв.м.", – передает "Интерфакс".

"Предварительные анализы идеально чистые", - утверждает чиновник. По его словам, самую большую опасность природе представлял огонь, возникший на месте падения летательного аппарата. Там загорелся сухостой, но пожар затронул менее 20 кв.м площади. Топливо же практически полностью выгорело до столкновения с землей. Впрочем, примерно 22 т керосина все же попали в почву, но это не страшно.

"Керосин не несет угрозу. Исследование комплексно проведем и соответствующие претензии выставим, если будут", – добавил Нургужин.

Сейчас главная задача для специалистов – понять, почему не сработало четвертое крепление первой ступени носителя. Обломки ракеты и корабля уже доставлены в Самару. Предварительные выводы должны быть озвучены уже в среду, 17 октября.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" неудачно стартовала с космодрома Байконур 11 октября, напоминает телеканал"360". Вскоре после взлета к МКС российский космонавт Алексей Овчинин передал в ЦУП: "Две минуты сорок пять секунд. Авария носителя. Быстро мы прилетели".

Как пояснил сам Овчинин в эфире RT 16 октября, "это была скорее ирония с налетом сожаления", ведь он и его американский коллега Ник Хейг столько готовились к полету, вынашивали планы.

Впрочем, Овчинин надеется, что их с Хейгом полет на орбиту все-таки состоится. "У нас достаточно слаженный экипаж, в следующий раз я хотел бы полететь именно с Ником, – подчеркнул космонавт, указав, что Хейг все 19 минут полета демонстрировал профессионализм. – Он на всех этапах был в теме, поддерживал, помогал, отвечал на запросы Земли".