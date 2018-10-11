Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Катастрофа с "Союзом" попала на видео

Авария произошла уже на третьей минуте полета

В Сети появились кадры разрушения российской ракеты-носителя, которая должна была вывести в космос корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. 

На видеозаписи видно, как что первые 2,5 минуты полет идет штатно, однако на 165-й секунде диктор сообщает об "аварии носителя".

Сергей ПОЛЯКОВ
новости партнеров
Загрузка...

Космонавты с упавшего "Союза" родились в рубашках

Им крупно повезло, что остались живы

Вашингтон шантажирует Киев антироссийскими санкциями

Верховная рада оказалась под каблуком заокеанского куратора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей