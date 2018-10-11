Катастрофа с "Союзом" попала на видео

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В Сети появились кадры разрушения российской ракеты-носителя, которая должна была вывести в космос корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.
Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя".— Телемастер Игорь (@Telemaster68) 11 октября 2018 г.
"Капсула приземлилась и Овчинин вышел на связь с поисковой командой",
экипаж "Союза" находится в "хорошем состоянии
Медики не нашли травм у экипажа "Союза", pic.twitter.com/PlktUU7bdk
На видеозаписи видно, как что первые 2,5 минуты полет идет штатно, однако на 165-й секунде диктор сообщает об "аварии носителя".
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