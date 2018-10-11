Катастрофа с "Союзом" попала на видео

Авария произошла уже на третьей минуте полета

В Сети появились кадры разрушения российской ракеты-носителя, которая должна была вывести в космос корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя".

"Капсула приземлилась и Овчинин вышел на связь с поисковой командой",

экипаж "Союза" находится в "хорошем состоянии

Медики не нашли травм у экипажа "Союза", pic.twitter.com/PlktUU7bdk — Телемастер Игорь (@Telemaster68) 11 октября 2018 г.

На видеозаписи видно, как что первые 2,5 минуты полет идет штатно, однако на 165-й секунде диктор сообщает об "аварии носителя".