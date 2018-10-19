Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С Рогозина сняли санкции благодаря аварии "Союза"

Дмитрий Рогозин. Фото: Алексей Филиппов/POOL/ТАСС
Глава Роскосмоса снова стал выездным

Белый дом доказал, что является хозяином своего слова. Сначала ввел санкции против высокопоставленных российских чиновников, а когда это стало ему нужно – снял. Не со всех, конечно, а только с главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. И не навсегда, а временно, чтобы Рогозин мог пока беспрепятственно летать в Вашингтон и укреплять российско-американское сотрудничество в космической области.

О запланированной поездке Рогозина в Штаты рассказал директор NASA Джим Брайденстайн. "Если мы хотим установить крепкие рабочие отношения, то нам нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом", – пояснил он. "Чтобы генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений. И добились его вывода (из-под санкций) с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA, а также с некоторыми нашими подрядчиками", – сообщил Брайденстайн в интервью ТАСС.

По теме

Судя по обширной повестке дня, вывод Рогозина из-под санкций будет довольно длительным. Глава NASA, в частности, уже размечтался, как будет вместе с российским коллегой выступать в Университете Райса в Хьюстоне и разрабатывать проекты по совместному освоению далекого космоса.

В Москве пока к этим планам относятся с осторожностью. "Никаких документов по поводу вывода гендиректора госкорпорации из-под санкций не получали. Пока не комментируем эту информацию. Ждем официальных документов", – ответил на запрос ТАСС глава пресс-службы ведомства Владимир Устименко.

Рогозин находится в черном списке США с 2014 года. С директором NASA Брайденстайном он впервые встретился в октябре – тот прилетел в РФ лично посмотреть на запуск космического корабля "Союз" с американским астронавтом в экипаже. Из-за проблем с ракетой-носителем произошла авария. Экипаж выжил. Причины аварии расследуются.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Фатальная ошибка: к аварии "Союза" привела невнимательность

Его могли повредить сборщики на Байконуре

Разбитые надежды: Мамаева оставили в СИЗО

Футболистов-дебоширов не стали разлучать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей