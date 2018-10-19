С Рогозина сняли санкции благодаря аварии "Союза"

Глава Роскосмоса снова стал выездным

Белый дом доказал, что является хозяином своего слова. Сначала ввел санкции против высокопоставленных российских чиновников, а когда это стало ему нужно – снял. Не со всех, конечно, а только с главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. И не навсегда, а временно, чтобы Рогозин мог пока беспрепятственно летать в Вашингтон и укреплять российско-американское сотрудничество в космической области.

О запланированной поездке Рогозина в Штаты рассказал директор NASA Джим Брайденстайн. "Если мы хотим установить крепкие рабочие отношения, то нам нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом", – пояснил он. "Чтобы генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений. И добились его вывода (из-под санкций) с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA, а также с некоторыми нашими подрядчиками", – сообщил Брайденстайн в интервью ТАСС.

Судя по обширной повестке дня, вывод Рогозина из-под санкций будет довольно длительным. Глава NASA, в частности, уже размечтался, как будет вместе с российским коллегой выступать в Университете Райса в Хьюстоне и разрабатывать проекты по совместному освоению далекого космоса.

В Москве пока к этим планам относятся с осторожностью. "Никаких документов по поводу вывода гендиректора госкорпорации из-под санкций не получали. Пока не комментируем эту информацию. Ждем официальных документов", – ответил на запрос ТАСС глава пресс-службы ведомства Владимир Устименко.

Рогозин находится в черном списке США с 2014 года. С директором NASA Брайденстайном он впервые встретился в октябре – тот прилетел в РФ лично посмотреть на запуск космического корабля "Союз" с американским астронавтом в экипаже. Из-за проблем с ракетой-носителем произошла авария. Экипаж выжил. Причины аварии расследуются.