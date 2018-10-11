Руководство полетами ответит головой

Аварийная посадка ракеты нанесла отечественной космонавтике удар ниже пояса, считают в парламенте РФ. О других последствиях ЧП "Утро" ведет трансляцию. Мы следим за развитием событий.

15:00. Оставшимся на МКС космонавтам поспешат на помощь. Вместо не долетевшего до орбиты экипажа будет направлен следующий. Причем пилотируемый пуск к станции, скорее всего, произведут досрочно. Об участии в нем Овчинина и Хейга не может быть и речи, узнали РИА "Новости" от источника на Байконуре.

"Следующий пуск попытаются провести до середины ноября, он пройдет раньше запланированного. На МКС остаются три человека, это неэффективно", – пояснил собеседник агентства.

14:48. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и экипаж корабля покинули место аварийной посадки капсулы. Они отправились на Байконур, откуда будут держать путь в подмосковный Звездный городок, сообщает "360".

Перед вылетом на космодром медики осмотрели командира корабля Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Сообщается, что российского космонавта отпустили домой, куда он прибудет уже вечером.

14:30. ЧП – серьезный повод не просто вызвать на ковер технический отдел и организаторов полетов. Им необходимо задать ряд важных вопросов, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

"Это серьезный репутационный ущерб для России, ведь не надо забывать, что мы используем космос в международной сфере и саму эксплуатацию выстраиваем, в том числе, за счет международного финансирования", – цитирует сенатора РИА "Новости".

Произошедшее с "Союзом", на его взгляд, – случай, который "ни в какие рамки и ни в какие ворота не лезет". Кондратьев сделал акцент на затратах, которые понесет страна, исправляя огрехи.

13:00. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вылетевший к месту посадки капсулы, заявил о том, что его распоряжением создана государственная комиссия для выяснения причин аварии на "Союзе".

12:00. Около полудня "Союз" стартовал к МКС. Во время запуска произошла авария носителя. Экипаж совершил вынужденную посадку в степи Казахстана и остался жив. На борту космического аппарата находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.