При старте "Союза" случилось ЧП

Произошла авария носителя

Десять минут назад ракета "Союз" стартовала к МКС. Во время запуска произошла авария носителя. Об этом пишет ТАСС. Отключились двигатели второй ступени.

Экипажу предстоит аварийная посадка, по предварительным данным, в степи Казахстана.

Космонавты живы, передает "Интерфакс". На борту их двое – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.

Экипаж приземлился. Все живы. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.

Вертолеты спасательной группы уже прибыли на место аварийной посадки, передает RT. По данным ТАСС, в поисково-спасательной операции задействовали четыре вертолета МИ-8.

По последним данным, экипаж при приземлении не пострадал, сообщает Telegram-канал 360 со ссылкой на источник. При посадке россиянин и американец перенесли перегрузку в 6 g. Космонавты вышли на связь, пишет ТАСС. К этой минуте спасатели уже добрались до экипажа – с ними все в порядке, помощь медиков не понадобилась.

Тем временем названа предварительная причина аварии. Возможно, боковые блоки второй ступени ракетоносителя были плохо закреплены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

На место приземления вылетел глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Система аварийного спасения продемонстрировала свою исключительную надежность. А вот в чем причина аварии – разберемся", – цитирует его RT.

